Джемилеву могут разрешить въезд в Крым, но завести против него уголовное дело

Одному из лидеров крымскотатарского народа, народному депутату Украины Мустафе Джемилеву могут вскоре разрешить въезд в Крым, но взамен могут завести на него уголовное дело.

Об этом Джемилев сообщил информагентству QHA.

По словам самого Джемилева, недавно ему на дом в Крыму полицейские принесли повестку на допрос относительно незаконного хранения оружия в доме. Таким образом, предполагает Мустафа Джемилев, на него пытаются завести "сфабрикованное" уголовное дело.

"Видимо, там тактика такая, что запрет на въезд могут снять, поскольку давление общественности и угроза довольно сильная. Вот такая неумная тактика", – сказал Джемилев.

Он также отметил, что если против него заведут дело, он будет действовать по обстоятельствам.

Напомним, 3 мая Мустафу Джемилева не пустили в Крым, официально заявив о запрете на въезд на полуостров на ближайшие пять лет. Тысячи крымских татар в ответ на это пришли к контрольно-пропускному пункту под Армянском, чтобы заблокировать трассу, ведущую к полуострову.