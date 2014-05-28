Тымчук: террористы "купили" милицию Донбасса

На помощь донецкой милиции в борьбе с терроризмом силам АТО рассчитывать не стоит – почти все "правоохранители" куплены боевиками.

Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Тымчук, передают "Новости Донбасса".

"Нужно быть очень неадекватным начальником и командиром, чтобы рассчитывать на силы луганской и донецкой милиции", - подчеркнул он, добавив, что на милиционеров в этих областях "трудно рассчитывать, как на боевую единицу", хотя и не исключил, что в их рядах может быть незначительное количество патриотов.

Также Тымчук выразил уверенность, что к остальным необходимо применить "увольнение или меры уголовного и административного характера", но по каждому милиционеру решение нужно принимать отдельно, в зависимости от проступка или преступления.

Эксперт также признал, что уволить всех милиционеров сразу не получится.

"В апреле, по нашим расчетам, где-то 30%(состава милиции Донбасса - прим. ред.) соблюдали более-менее лояльность и 70% были нелояльны, когда начались события в конце апреля, когда они стали демонстрировать массовый переход на сторону противника, то мы поняли, что у нас оптимистичные очень были оценки", - заявил Тымчук.

По словам эксперта, ему неизвестны факты, когда бы сотрудники милиции защищали свои управления "до последнего".

"Практически все случаи передачи местных органов внутренних дел: отделений милиции, управлений и т. д., - они предварительно сопровождались беседой с руководством этих управлений с представителями сепаратистских – террористических групп, которые заносили, по нашим данным, большие суммы денег", - рассказал он.



Кроме того, Тымчук назвал и главный мотив для предательства – деньги. Часть предателей получает деньги, другая часть рассчитывает, что в Российской Федерации им будут платить больше.

"Они просто уверены, что они сейчас получают 300 долларов, а после присоединения к России будут получать 1400 долларов", - заявил Тымчук.

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