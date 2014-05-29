Тымчук рассказал о сбитом на Донбассе российском беспилотнике

Координатор группы "Информационное Сопротивление", военный эксперт Дмитрий Тымчук рассказал о сбитом украинскими силовиками в Донецкой области, в которой проходит АТО, беспилотном летательном аппарате (БПЛА) террористов, выпущенном в РФ.

О БПЛА он написал на своей страничке в Facebook.

"Сбитый БПЛА соответствует модели, выпускаемой в России. Корпус и двигатель - российского производства, электронная "начинка" - производства Тайвань", - написал военный эксперт.

Также Тымчук сообщил, что в настоящее время беспилотник изучают специалисты.

Кроме вышесказанного напомним, ранее пресс-офицер антитеррористической операции, которая проходит на востоке Украины, Алексей Дмитрашковский заявил, что в Донецкой области силами АТО был сбит беспилотный летательный аппарат российского производства.

По его словам, БПЛА кружил над блокпостами украинских военных.