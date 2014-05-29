Тымчук рассказал о сбитом на Донбассе российском беспилотнике

В настоящее время беспилотник изучают специалисты.
Координатор группы "Информационное Сопротивление", военный эксперт Дмитрий Тымчук рассказал о сбитом украинскими силовиками в Донецкой области, в которой проходит АТО, беспилотном летательном аппарате (БПЛА) террористов, выпущенном в РФ.
О БПЛА он написал на своей страничке в Facebook.
"Сбитый БПЛА соответствует модели, выпускаемой в России. Корпус и двигатель - российского производства, электронная "начинка" - производства Тайвань", - написал военный эксперт.
Также Тымчук сообщил, что в настоящее время беспилотник изучают специалисты.
Кроме вышесказанного напомним, ранее пресс-офицер антитеррористической операции, которая проходит на востоке Украины, Алексей Дмитрашковский заявил, что в Донецкой области силами АТО был сбит беспилотный летательный аппарат российского производства.
По его словам, БПЛА кружил над блокпостами украинских военных.