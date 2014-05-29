Донецкие террористы отпустили одну из захваченных групп наблюдателей ОБСЕ

Одна из двух захваченных террористами в Донецке групп наблюдателей ОБСЕ вернулись на свою постоянную базу, расположенную в городе.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ОБСЕ, пишет LB.ua.

По данным издания, все 11 наблюдателей ОБСЕ, задержанные днем в среду, 28 мая, боевиками вернулись на свою постоянную базу в Донецке.

Между тем, о местонахождении другой группы наблюдателей ОБСЕ из четырех человек, связь с которыми была потеряна 27 мая, до сих пор ничего неизвестно.

В состав группы, с которой утрачен контакт, входят четыре человека - граждане Эстонии, Швейцарии, Турции и один подданный Дании.

Напомним, ранее в МИД Украины сообщили, что представители ОБСЕ были захвачены вооруженной пророссийской группировкой. В ведомстве отмечали, что их освобождением занимаются дипломаты и силовики.