В Донецке батальон "Восток" выгнал ДНР из здания ОГА: опубликованы фото и видео

В Донецке террористы из батальона "Восток" окружили здание Донецкой ОГА, которое долгое время удерживалось представителями самопровозглашенной "Донецкой народной республики", и арестовали некоторых ее представителей.

Об этом сообщили очевидцы событий, передает УНИАН.

Около 14:00 к зданию ОГА подъехала колонна техники с боевиками "Востока" - на грузовиках КамАЗ и военных БТРах.

Террористы окружили здание и вошли внутрь. Несколько десятков сторонников ДНР были арестованы, других просто выгнали из помещения.

"Выстрелов не слышно. По слухам батальон "Восток" окружил здание. Около магазина "Максим" (магазин находится на ул. Артема, недалеко от памятника Т. Шевченко и библиотеки им. Крупской, напротив здания ОГА – прим. ред.) автоматчики. В переходе к (библиотеке) Крупской люди в камуфляже. Собираются толпами", - сообщил один из жителей Донецка.

Очевидцы также рассказали, что около получаса назад боевики подогнали колесный погрузчик для демонтажа баррикад возле ОГА.

Местные жители предполагают, что захват Донецкой ОГА связан с борьбой с мародерством в рядах ДНР, и, в частности, разграблением гипермаркета "Метро".

Видео Сергей Ваганов