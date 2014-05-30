В СБУ рассказали о сбитом на Донбассе российском беспилотнике: опубликованы фото

Сбитый в зоне АТО беспилотник используется государственными структурами России, в частности, Министерством обороны РФ как самолет-разведчик, способный составлять карты местности в формате 3D и руководить ходом боя.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, 28 мая в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) СБУ во взаимодействии с Министерством обороны Украины прекращен несанкционированный полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с неизвестным химическим веществом.

По предварительному осмотру специалистов, аппарат является одной из серийных модификаций БПЛА "Орлан-10" российского производства с парашютной системой приземления.

БПЛА "Орлан-10" является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Используется государственными структурами России, в частности, МО РФ как самолет-разведчик, способный составлять карты местности в формате 3D и управлять ходом боя.

В зависимости от модификации и установленного модуля, БПЛА "Орлан-10" может нести на борту тепловизор, фотокамеру, геостабилизированную видеокамеру, радиопередатчик, ретранслятор.

В настоящее время осуществляются соответствующие технические и химические экспертизы, отмечают в службе.

Напомним, 28 мая в Славянске силами АТО был сбит беспилотный летательный аппарат российского производства. Беспилотник кружил над блокпостами украинских военных.

фото: sbu.gov.ua