ОБСЕ: наблюдателей в Донецке не освободили, а под Луганском пропали еще четверо

Мониторинговая миссия ОБСЕ не подтвердила информацию об освобождении наблюдателей миссии в Донецке.

Об этом сообщили в пресс-службе ОБСЕ в Fаcebook.

"Миссия до сих пор не может связаться со своими коллегами, которые работают в Донецкой области – с ними нет связи с вечера 26 мая. Донецкая группа насчитывает 4 международных наблюдателей", - говорится в сообщении от 30 мая.

При этом в ОБСЕ сообщили, что 29 мая около 19:00 миссия потеряла контакт с наблюдателями, которые работают в Луганской области.

По данным пресс-службы, команду наблюдателей вооруженные люди остановили в Северодонецке.

В состав этой группы входят 4 международных наблюдателя и украинский переводчик, команда передвигалась на двух автомобилях.