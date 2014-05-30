Колонна автобусов с детьми из Славянска находится на блокпосту террористов

Пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев заявил, что колонна автобусов с детьми из Славянска (Донецкая область) находится на блокпосту террористов, которые орудуют в городе.

Об этом передает УНИАН.



"Колонна с автобусами детей, прибыла на блокпост боевиков в районе Славянска и дальше она не следовала", - заявил он.

В то же время Селезнев отметил, что "никакого обращения со стороны самопровозглашенной власти Славянска к руководству АТО по поводу обеспечения безопасного коридора для того, чтобы дети могли выехать за пределы Славянска, не было".

Также он подчеркнул, что "такая ситуация вызывает определенные риски для детей".

Кроме вышесказанного напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук заявил, что террористы планируют "эвакуировать" около 200 детей из Славянска и якобы отправить их в "Артек" (аннексированный Россией Крым).

Позже пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский заявил, что с помощью местных жителей и детей боевики, которые орудуют в Славянске, пытаются выбраться из плотного кольца украинских силовиков, расположенного вокруг города.