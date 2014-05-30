В Харцызске вооруженные автоматами террористы захватили военкомат - СМИ

Вчера, 29 мая, в Харцызске Донецкой области вооруженные автоматами террористы захватили местный военкомат.

Об этом сообщили местные жители, которые стали очевидцами происшествия, пишет УНИАН.

По данным очевидцев, более десяти вооруженных боевиков захватили военкомат "без всякой стрельбы и сопротивления".

"Теперь там у боевиков располагается, по-видимому, штаб", - заявили жители близлежащих домов.

Также, по их словам, в начале текущей недели, террористы поселились в здании бывшего детского сада "Аленушка".

"В садик приехали один легковой автомобиль и шести микроавтобусов "Газель" с вооруженными в спецформе военными. Это такие крепкие парни с рюкзаками за плечами, некоторые с автоматами. Они что-то заносили в мешках, также заносили баки с водой", - рассказали жители.

По их наблюдению, боевики периодически выезжают из детского садика, но потом возвращаются, там же ночуют.

Люди обращались в милицию и в местное отделение СБУ. Они говорят, милиционеры заверили их, что всю информацию о прибывших в Харцызск боевиках "передали в Киев высшему руководству, где должны разобраться".

"В милиции местной нам говорят, что главное - "лишь бы не было крови", больше никакой реакции со стороны наших правоохранителей мы не видим", - сообщили жители города.

Они обеспокоены тем, что боевики расположились в жилых кварталах.

Ранее сообщалось, что в еще одном городе Донецкой области - Артемовске - сегодня, 30 мая, около полудня группа вооруженных автоматическим оружием террористов рассредоточилась возле здания городского исполкома и начала его "пикетировать".