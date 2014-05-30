Генсек НАТО рассказал, сколько войск Россия отвела от границ Украины

Россия частично отвела войска от границ Украины.

Об этом заявил генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе, пишет "Интерфакс".



"Мы видели признаки, по крайней мере, частичного отвода войск. По нашим сведениям, примерно две трети российских войск были отведены или отводятся в данный момент", - сообщил он.

Напомним, ранее об отводе войск сообщили в Пентагоне. По информации представителей ведомства, возле украинских границ остается еще несколько тысяч российских военных.

В то же время, секретарь СНБО Андрей Парубий заявил, что Россия продолжает против Украины "гибридную" войну с использованием диверсантов.