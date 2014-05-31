Бои в Славянске: стрельба, вой сирены и пулеметы боевиков на крышах домов

В Славянске, где проводится антитеррористическая операция,- вечерняя канонада, снова слышатся взрывы и стрельба.

Об этом пишут на своей страничке в Твиттере местные жители.

По их информации, "идет перестрелка на Семеновке, туда же и гаубица с Карачуна начала бить. Залпы на Карачуне, взрывы - районе Семеновке",- пишут в соцсети.

"Вот уже 4 минуты воет сирена гражданской обороны. Перед этим минут 15 шел взаимный артобстрел по линии Краснол.поворот-Семеновка", -написал на своей страничке Андрей Краснощеков.

На страничке Евромайдана в Facebook, блогеры предупреждают наших военных о том, что на крышах домов в Славянске боевики устанавливают пулеметы.

"В Славянске на крышах домов террористы устанавливают крупнокалиберные пулеметы", - сообщают в сети.

В то же время в городе Авдеевке, что в 6 км от Донецка, в районе 14 этажного дома террористы из ДНР просят жителей покинуть верхние этажи.

Очевидцы говорят - для установки зениток на крыше, пишут в Твиттере очевидцы.

Напомним, 31 мая украинскими силовиками была уничтожена САУ НОНА, которую боевики пытались укрыть впромышленном районе Славянска.