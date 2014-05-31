Бои в Славянске: стрельба, вой сирены и пулеметы боевиков на крышах домов

В Славянске на крышах домов террористы устанавливают крупнокалиберные пулеметы.
Об этом пишут на своей страничке в Твиттере местные жители.
По их информации, "идет перестрелка на Семеновке, туда же и гаубица с Карачуна начала бить. Залпы на Карачуне, взрывы - районе Семеновке",- пишут в соцсети.
"Вот уже 4 минуты воет сирена гражданской обороны. Перед этим минут 15 шел взаимный артобстрел по линии Краснол.поворот-Семеновка", -написал на своей страничке Андрей Краснощеков.
На страничке Евромайдана в Facebook, блогеры предупреждают наших военных о том, что на крышах домов в Славянске боевики устанавливают пулеметы.
"В Славянске на крышах домов террористы устанавливают крупнокалиберные пулеметы", - сообщают в сети.
В то же время в городе Авдеевке, что в 6 км от Донецка, в районе 14 этажного дома террористы из ДНР просят жителей покинуть верхние этажи.
Очевидцы говорят - для установки зениток на крыше, пишут в Твиттере очевидцы.
Напомним, 31 мая украинскими силовиками была уничтожена САУ НОНА, которую боевики пытались укрыть впромышленном районе Славянска.