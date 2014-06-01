В Луганске террористы со стрельбой захватили патронный завод

В ночь на субботу, 31 мая, террористы из самопровозглашенной "Луганской народной республики" взяли под охрану патронный завод.

Об этом со ссылкой пресс-службу МВД в Луганской области сообщает "ОстроВ".

В дежурную часть Ленинского райотдела милиции (Луганск) поступило сообщение о том, что 31 мая в 05:30 на пост "контрольно-испытательной станции" "Луганского патронного завода" пришли вооруженные автоматическим оружием люди, одетые в камуфлированную одежду, представились самообороной "ЛНР", и потребовали, чтобы охранник покинул территорию завода.

После отказа охранника выполнить их требования, они открыли огонь из оружия, и заставили охранника покинуть пост, заявив при этом, что теперь они будут осуществлять охрану территории завода.

Ранее "Главред" сообщал, что на Луганщине террористы уничтожили РЛС украинской армии и захватили 40 автоматов.