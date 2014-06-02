В штабе АТО рассказали о новых попытках террористов вырваться из Славянска

В захваченном террористами Славянске Донецкой области возобновились боевые действия. Боевики пытались вырваться из города, но были отбиты.

Об этом пресс-офицер штаба АТО Владислав Селезнев сообщает на своей странице в Facebook.

Силы и средства, привлеченные к проведению антитеррористической операции в определенном районе, продолжают выполнение задач по заранее определенным планам.

По его словам, к выполнению задач было привлечено достаточное количество личного состава и военной техники.

Селезнев напомнил, что задача сил АТО - восстановить порядок и спокойствие в регионе; цель - блокировать и, при условии отказа от сдачи оружия, уничтожить террористов.

Силы АТО не применяют силу против мирного населения региона, наша миссия восстановить мир на востоке Украины, обеспечить безопасность мирного населения.

Террористы, чувствуя неминуемую расплату за свои действия, пытаются покинуть район проведения АТО, обстреливают блокпосты, блокирующие уход террористов.

Так, минувшей ночью террористы вновь обстреляли блок пост украинских силовиков в пригороде Славянска, ответным огнем стрельба со стороны террористов прекратилась.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера на окраинах и в самом Славянске шел бой. Украинские силовики использовали вертолеты.

Фото: Facebook Петра Дудника