Тымчук о бое пограничников и террористов в Луганске: пятеро боевиков уничтожены

Террористы не рассеяны.
В результате штурма террористами Луганского погранотряда уничтожены пятеро боевиков. В то же время, ранены семеро украинских пограничников, трое из них - тяжело.
Об этом написал в своем Facebook координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", в ходе штурма террористами Луганского погранотряда уже уничтожено 5 боевиков, 8 ранены. Со стороны украинских пограничников 7 раненых, 3 из них тяжело", - сообщил он.
"Информация о том, что авиация АТО "рассеяла террористов", не подтверждается", - добавил Тымчук.
Отметим, ранее Тымчук сообщал, что в штурме принимают участие до 500 боевиков.
Силы АТО выслали на помощь пограничникам истребитель, но он не смог вести прицельный огонь в городе.