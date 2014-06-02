Тымчук о бое пограничников и террористов в Луганске: пятеро боевиков уничтожены

В результате штурма террористами Луганского погранотряда уничтожены пятеро боевиков. В то же время, ранены семеро украинских пограничников, трое из них - тяжело.

Об этом написал в своем Facebook координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", в ходе штурма террористами Луганского погранотряда уже уничтожено 5 боевиков, 8 ранены. Со стороны украинских пограничников 7 раненых, 3 из них тяжело", - сообщил он.

"Информация о том, что авиация АТО "рассеяла террористов", не подтверждается", - добавил Тымчук.

Отметим, ранее Тымчук сообщал, что в штурме принимают участие до 500 боевиков.

Силы АТО выслали на помощь пограничникам истребитель, но он не смог вести прицельный огонь в городе.