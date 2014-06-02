Луганских пограничников, которые сражаются с боевиками, оставили без подкрепления - журналист

Пограничникам Луганского погранотряда, которые ведут бой с террористами, в Госпогранслужбе не обещают подкрепления.

Об этом сообщил в своем Facebook журналист Сергей Иванов.

"Со слов моего источника, который находится в эпицентре этих событий, подкрепления им центр НЕ ОБЕЩАЕТ. И вообще подобное "легкое" отношение к жизням подчиненных давно стало у Литвина (глава Госпогранслужбы - ред.) и его генералитета доброй традицией", - заявил журналист.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что в Луганской области боевики напали на пограничный отряд. Между пограничниками и террористами начался бой.

В ГПСУ отмечали, что боевики вооружены минометами и пулеметами, а среди пограничников уже есть раненые.

Также сообщалось, что пограничники уже отбили три волны атаки боевиков.

В Госпогранслужбе добавили, что террористы заблокировали жителей дома, находящегося рядом с пограничной частью, и ведут огонь из окон квартир мирных жителей, что делает невозможным для пограничников ведения прицельного огня.

Между тем, появилась информация, что на помощь пограничникам был выслан истребитель, однако вести прицельный точечный огонь в городе он не смог.

Позже координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что в результате штурма террористами Луганского погранотряда уничтожены пятеро боевиков. В то же время ранены семеро украинских пограничников, трое из них - тяжело.