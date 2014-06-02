В Луганске возобновился бой на погранзаставе: террористы гонят "живой щит"

Луганские пограничники ведут бой против банды из около 500 террористов, которые используют гранатометы, минометы, и гонят перед собой "живой щит" из местных жителей.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Около 500 террористов продолжают штурмовать управление Луганского пограничного отряда. Во время штурма боевики используют не только минометы, гранатометы, пулеметы и автоматы, но и любимую "российскую" тактику – осуществляют обстрел пограничного отряда из жилых квартир, крыш домов, при этом используют жителей как живой щит", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13:30 бой, после краткого затишья, возобновился – короткое прекращение огня было достигнуто при "поддержке общественных активистов, народных депутатов Украины и неравнодушных граждан. За это время с территории пограничного подразделения вывезли раненых. Также с места вооруженного столкновения были вывезены раненые и убитые боевики".

Кроме того, в пресс-службе отметили, что "российские журналисты, соревнуясь в цинизме и откровенной лжи, распространяют информацию, что в отряде находятся боевики "Правового сектора", националисты, которые на предложение перейти в ряды ЛНР ответили огнем в "мирных жителей", не выпустив при этом солдат срочной службы (забыв, что срочной службы в Госпогранслужбе нет уже с 2008 года)".

Пограничники держат оборону под Гимн Украины, который уже 4 часа раздается из громкоговорителей.

Ранее в Погранслужбе сообщили, что в Луганской области боевики ночью напали на пограничный отряд. Между пограничниками и террористами начался бой. В введомстве подчеркивали, что сотрудники Госпогранслужбы уже отбили три волны атаки террористов.

Больше об АТО на Донбассе и бое в Луганске читайте в спецтеме "Главреда".