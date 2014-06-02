На Донбассе террористы устроили волну похищений: за сутки исчезли пять человек

За минувшие сутки на Донбассе террористами ДНР были похищены как минимум пять человек: два милицейских начальника, двое журналистов и депутат местного совета.

В частности, боевики захватили начальников Амвросиевской и Торезкой милиции, передает "Остров".

"На блокпосту захватили начальника Амвросиевского райотдела милиции Артура Лихолета, начальника Торезкого горотдела милиции Вадима Кондакова и водителя. Якобы отвезли в Горловку", - сказал источник издания.

Тем временем, в Волновахе террористы похитили депутата городского совета Александра Обидченко, передает УНИАН.

"Сегодня в 10 утра, когда мой отец подъехал на работу, двое вооруженных мужчин в балаклавах на темном автомобиле "Вольво" с номерами "518-45 ЕН" забрали его из личного автомобиля. При этом ни саму машину, ни личные вещи отца не трогали", - рассказал сын похищенного, Сергей.

По словам Сергея Обидченко, родственники сразу обратились в местную милицию и сообщили номерной знак автомобиля похитителей. При этом милиция, приняв заявление о пропаже человека, ничего конкретного пообещать не смогла.

"Единственное, по данным милиции, этот темный "Вольво" видели в Ольгинке, когда он, видимо, направлялся в сторону Донецка", - сказал Сергей.

Сын похищенного предположил, что отца могли задержать из-за него, так как "отец не занимал никакой открытой позиции против ДНР, а я просто занимаю проукраинскую".

На данный момент Сергей пытается выйти на представителей ДНР, чтобы узнать о судьбе своего отца и освободить его. "Пока никаких сообщений о возможном выкупе ко мне не поступало", - подытожил он.

Кроме того, в Донецке сегодня, около 12 часов дня были похищены двое журналистов, передают "Новости Донбасса".

"К издательству "Донеччина" на Киевском проспекте подъехали кроссовер "Хундай" и автобус "Богдан". Из них вышли около 10 боевиков ДНР, вооруженных автоматами и карабинами, и проследовали на 5-й и 10-й этажи, где располагаются редакции газет "Донбасс" и "Вечерний Донецк", - сообщили очевидцы.

Террористы поднялись на пятый этаж и перекрыли все выходы из помещения.

"Зашли в кабинет главного редактора Александра Брижа. Спустя некоторое время боевики сообщили сотрудникам редакции, что они задерживают главного редактора, изъяли у него ноутбук, потребовали отключить компьютеры в редакции и прекратить выпуск газеты", - сообщили очевидцы.

По их словам, ДНР недовольны тем, как газета "Донбасс" освещает события в регионе.

"После этого боевики отвели Александра Михайловича, а также главного редактора "Вечернего Донецка" Лапу в автобус, и около 13 часов уехали. Вместе с ними поехал и заместитель ответственного редактора "Донбасса" Андрей Кривцун, который по телефону связался с одним из руководителей ДНР. Руководил операцией по задержанию, судя по внешнему виду и произношению, чеченец", - рассказали свидетели похищения.

Больше о событиях на Донбассе и ходе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".