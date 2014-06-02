В штабе АТО и милиции рассказали подробности взрыва в Луганской ОГА, опубликовано видео

Взрыв в здании Луганской обладминистрации, захваченной боевиками "Луганской народной республики", произошел внутри ОГА, никакого обстрела извне не было.

Об этом пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашевский заявил в комментарии Радио Свобода.

"Наиболее вероятной причиной взрыва было неосторожное и неумелое обращение со стрелковым оружием и взрывчатыми веществами", - заявил он.

По словам Дмитрашевского, обстрела здания извне, тем более - с самолета, не происходило.

Милиция тоже отрицает, что взрыв произошел вследствие авиаудара по зданию, ведь авиация АТО не наносила удары, сообщает УНН.

"Выстрел из зенитного комплекса был сделан из здания УСБУ по самолету, однако ракета попала в здание администрации", - говорят луганские правоохранители.

"Очевидцы видели, как был произведен выстрел. Однако ракета не улетела в сторону самолета, а изменила курс и попала в окно ОГА, где был кондиционер. Специалисты говорят, что скорее всего это была ракета с тепловым наведением и она среагировала на тепло, выделяемое кондиционером.

По последней информации, в результате взрыва погибли 5 человек. Информация о раненых уточняется", - отметили луганские правоохранители.

Фото: radiosvoboda.org, видео: youtube.com