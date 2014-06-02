Жертвами взрыва в Луганской ОГА стали пять человек – МВД

Жертвами взрыва в Луганской ОГА, ранее захваченном террористами, стали 5 человек, информация по числу раненых пока уточняется.

Об этом со ссылкой на ГУ МВД в Луганской области сообщает УНН.

"Выстрел из зенитного комплекса был сделан из здания УСБУ по самолету, однако ракета попала в здание администрации", - говорят луганские правоохранители.

"Очевидцы видели, как был произведен выстрел. Однако ракета не улетела в сторону самолета, а изменила курс и попала в окно ОГА, где был кондиционер. Специалисты говорят, что скорее всего это была ракета с тепловым наведением и она среагировала на тепло, выделяемое кондиционером.

По последней информации, в результате взрыва погибли 5 человек. Информация о раненых уточняется", - отметили луганские правоохранители.

Ранее "Главред" сообщал, что в штабе АТО заявили о непричастности к взрыву. "Наиболее вероятной причиной взрыва было неосторожное и неумелое обращение со стрелковым оружием и взрывчатыми веществами", - заявил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашевский.

Фото: radiosvoboda.org