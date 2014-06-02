В Луганске начинается полномасштабная АТО, с бронетехникой и авиацией - Тымчук

В ответ на дерзкий штурм боевиками погранзаставы в Луганске украинские силовики начинают полномасштабную антитеррористическую операцию в городе.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"В Луганске украинские силовики начинают полномасштабную операцию по нейтрализации террористических групп в городе", - подчеркнул он.

По данным экспертной группы, "нейтрализации (а в случае сопротивления – уничтожению) подлежат группы боевиков, действующие в районе зданий Луганской ОГА, СБУ, Луганского погранотряда, а также в других районах города".

"Данная операция силовиков, в которой будут задействованы силы авиации и бронетехника, вызвана исключительно действиями террористических групп в Луганске", - резюмировал Тымчук.