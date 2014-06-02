Террористы прекратили обстрел украинских пограничников в Луганске, в бою затишье

Боевики прекратили обстрел Луганского пограничного отряда, который начали рано утром в понедельник, 2 июня.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, пишет "Украинская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Около 10 минут назад огонь прекратился", - сообщил руководитель пресс-службы ведомства Олег Слободян.



Он не уточнил, почему именно прекратился обстрел боевиками, однако, отметил что около 16:00 украинские истребители обстреляли пустырь возле погранотряда, таким образом, зачистив территорию от боевиков.

Вместе с тем, в Госпогранслужбе сообщили о затишье в районе боя. Вместе с тем, о прекращении противостояния, по данным ведомства, говорить рано, террористы остаются на своих позициях.

В то же время, число пострадавших - 7 пограничников ранены, четверо из них - в тяжелом состоянии. Убиты пятеро боевиков.

Напомним, штурм Луганского погранотряда начался рано утром в понедельник, 2 июня.