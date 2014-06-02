Взрыв в Луганской ОГА: погибли 7 человек, еще 8 ранены

В результате взрыва в Луганской ОГА погибли семь человек, еще восемь госпитализированы.

Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Луганской ОГА Павел Малыш, передает "CXID.info".

"Состояние их – тяжелое. Много пострадавших с осколочными ранениями", - отметил он.

Как сообщал "Главред", боевики пытались подбить из ПЗРК украинский самолет, но попали в окно здания облгосадминистрации.

При этом луганские террористы заявили о "бомбежке" украинской авиации и о пятерых погибших, среди которых, по их словам, так называемая "министр здравоохранения" так называемой ЛНР Наталья Архипова.

Официального подтверждения эта информация не получила, более того, она была опровергнута украинскими силовиками, обвинившими во взрыве террористов.

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