В Луганске боевики прекратили штурм пограничников, но снайперы продолжают стрелять

Террористы приостановили штурм здания погранотряда в Луганске – интенсивной стрельбы нет, но снайперы продолжают обстреливать позиции.

Об это сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Боевики действительно пока приостановили интенсивный огонь, но позиции наших бойцов время от времени продолжают обстреливать их снайперы", - отметили в ведомстве.

В то же время пограничники заявили, что так и не получили мощного подкрепления.

"Наши ребята сами сделали все от них зависящее, но что касается подкрепления, то возможно оно работало на внешнем периметре: связь с пограничниками, которых атаковали, весьма плохая", - заверили в Госпогранслужбе.

При этом в ведомстве отметили, что вечером на месте боя авиация не применялась.

В свою очередь, в пресс-службе Минобороны заявили: во время боев на окраине Луганска авиация применялась: "работали" штурмовики и истребители.

Так, в дневное время огневую поддержку осуществляли самолеты Су-25, которые наносили удары по объектам боевиков: были уничтожены два блокпоста террористов.

Действия штурмовиков прикрывали истребители ВВС, работе которых мешала низкая облачность.

В ходе одного из боевых эпизодов истребитель опустился ниже уровня облаков, подвергся обстрелу, но сумел выполнить боевую задачу и вернулся на базу.

После 15:00 по объектам, которые были определены совместно с пограничниками, "работали" вертолеты Ми-24 под прикрытием истребителей Миг-29.

Задание выполнено удачно: от террористов зачищена лесополоса, с которой постоянно велся обстрел объектов Луганского погранотряда из гранатометов и минометов.

По данным Минобороны, именно благодаря действиям авиации обстрелы пограничной части прекратились – вертолеты и истребители вернулись на базу.

В целом, на оказание боевой помощи украинским пограничникам ВВС потратили свыше 150 снарядов, выполнили 3 самолетовылета и 5 вертолетовылетов.

Напомним, бой в Луганске начался около 4 часов утра 2 июня. На протяжении дня сообщалось минимум о пяти убитых боевиках.