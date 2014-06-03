Инаугурация Порошенко состоится 7 июня в Раде

Верховная Рада приняла постановление о приведении к присяге новоизбранного президента.
Инаугурация новоизбранного президента Украины состоится 7 июня на торжественном заседании Верховной Рады.
Такое решение было принято на заседании парламента, передает УНИАН.
"За" проголосовали 300 народных депутатов из 347, зарегистрированных в сессионном зале.
Решение предусматривает, что 7 июня, в 10:00 в сессионном зале Верховной Рады начнется инаугурация Петра Порошенко.
Напомним, 2 июня ЦИК объявил Петра Порошенко избранным президентом Украины на досрочных выборах 25 мая.
Он стал пятым президентом Украины в современной истории и первым, выигравшим выборы уже в первом туре.