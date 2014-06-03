Генсек НАТО призвал Россию вернуть Крым Украине

В НАТО призывают Россию вернуть оккупированный Крым и продолжают считать полуостров частью Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает УНИАН.

"Аннексия Россией Крыма является незаконной, мы ее не признаем, продолжаем считать Крым частью Украины, и призываем Россию вернуть Крым Украине", - подчеркнул он.

Расмуссен также выразил уверенность в том, что дипломатический путь – единственно правильный в разрешении украинского кризиса.

"Первый и очень важный шаг в этом направлении для России – деэскалация ситуации, прежде всего, полностью отвести войска от украинской границы. Мы видели признаки начала такого отвода, но на украинской границе еще остаются десятки тысяч российских военных. Эти большие войска находятся там безосновательно", - отметил он.

Также в НАТО считают необходимым, чтобы Россия "прекратила поддерживать вооруженные группировки на востоке Украины, которые захватывают государственные здания, и, как мы видели, также захватили заложниками наблюдателей ОБСЕ".

"Также частью политического решения было бы то, если бы Россия выполняла свои международные обязательства. Это – первоочередные шаги, которые необходимо осуществить, если мы хотим найти долгосрочное разрешение кризиса", - отметил генсек НАТО.

Напомним, в марте 2014 года Россия провела аннексию Крыма, обосновав свои действия незаконным "референдумом", который проводился под дулами автоматов российского спецназа.