Штурм Луганского погранотряда: 9 террористов уничтожены, 28 - ранены

Глава Государственной пограничной службы Николай Литвин рассказал, что 2 июня во время штурма Луганского погранотряда 9 террористов были уничтожены, еще 28 - ранены.

Об этом заявил на пресс-конференции, сообщает Ukranews.com.

"По нашим данным, приблизительно 9 нападавших убиты, 28 ранены, а с нашей стороны 8 сотрудников ранены, 4 из них - в тяжелом состоянии", - сообщил он.

Литвин отметил, что пограничники в Луганском погранотряде находятся, фактически, в осаде уже второй день.

"Мы сейчас остались один на один с несколькими сотнями террористов, которые хотят захватить Луганский пограничный отряд", - подчеркнул он.

В то же время по состоянию на 15:30 вторника, 3 июня, террористы не проводят активных действий в отношении пограничников и наблюдается временное затишье.

Литвин отметил, что сейчас, совместно с силами антитеррористической операции, решается вопрос о предоставлении наземной помощи заблокированным пограничникам.

Ранее "Главред" сообщал, что луганские пограничники просят о наземной поддержке для погранотряда и готовы идти на помощь своим коллегам сами.

Видео: youtube.com