В Луганске террористы с гранатометами снова окружили пограничников: готовится штурм

Террористы снова собрались возле Луганского пограничного отряда и готовят новый вооруженный штурм.

"Вокруг Луганского пограничного отряда снова собралось огромное количество вооруженных лиц, в том числе российские так называемые "казаки". Они вооружены тяжелым оружием - минометами, гранатометами РПГ, крупнокалиберными пулеметами", - сообщили в Госпогранслужбе.



"Фактически с минуты на минуту может начаться штурм этого подразделения, как акт мести за то, что пограничники не сложили оружие, не сдались и продолжают выполнять свои обязанности", - отмечают в ведомстве.

Также пограничники опровергли распространенную некоторыми СМИ информацию о том, что Луганский погранотряд был взят террористами. "Личный состав отряда находится в месте дислокации и в готовности к отражению новых атак. Морально-психологический дух личного состава высокий, и оружие оставлять никто не собирается", - заверили в ведомстве.

Сейчас огонь по части не ведется. Огневые точки пограничников контролируются снайперами боевиков, которые разместились в квартирах жилых домов. По периметру отряда расположены огневые позиции террористов, которые готовятся вести огонь.

Также пограничники опровергли информацию об ультиматуме, выдвинутом властям.

В то же время, Сергей Пономарев сообщил в Твиттере о том, что террористы требуют от пограничников сдаться до 18:00 вторника. По его данным, в осаде сейчас около 100 украинских силовиков.

Напомним, во время прошлых штурмов уничтожены 9 террористов. Ранены 8 пограничников, причем четверо - тяжело.

Первые атаки террористов были осуществлены рано утром в понедельник, 2 июня. Пограничники продолжают ждать помощь от сил АТО.