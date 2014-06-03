Взрыв в Луганской ОГА: ОБСЕ не подтверждает сообщение о ракете "с самолета"

Во вторник, 3 июня, со ссылкой на миссию ОБСЕ появилась информация о том, что взрыв в Луганской обладминистрации могла вызвать "неуправляемая ракета, выпущенная с самолета".

Однако в ОБСЕ заявили, что не подтверждают сообщение о ракете, выпущенной самолетом. Об этом миссия организации в Украине сообщила BBC Украина.

Любопытно, что позже доступ к сайту организации исчез.

Как сообщили ВВС Украина, это заявление будет уточнено. Обновленная версия должна появиться позже.

Ранее "Главред" сообщал, что жертвами взрыва в Луганской ОГА стали 8 человек, еще 11 – получили ранения.