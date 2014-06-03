В Луганске возле воинской части идет бой – СМИ

Очевидцы говорят, что слышны одиночные выстрелы и глухие хлопки.
Во вторник, 3 июня, вечером в Луганске возле воинской части №3035, которая расположена на улице Щаденко, началась стрельба.
Стрельба началась примерно в 21:30—21:40. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Cxid.Info.
По информации горожан, слышны как одиночные выстрелы, так и глухие хлопки. Также сообщают, что виден дым.
В районе части ходят вооруженные люди. Подробности уточняются.
В соцсетях сообщают, что в районе воинской части, расположенной на востоке города открыли шквальный огонь.
В #луганск идет штурм военной части на востоке города. Шквальный огонь— Sergey Ponomarev (@SergeyPonomarev) 3 июня 2014
Ранее "Главред" сообщал, что 3 мая эту воинскую часть уже штурмовали. Сначала боевики окружили здание военкомата на ул.Краснодонской, 6. Они применяли автоматы Калашникова, "коктейли Молотова", гранаты.
По данным МВД, в здании военкомата находились 18-19-летние солдаты-срочники, которые ранее пострадали, охраняя порядок на Майдане в Киеве.