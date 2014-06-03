В Луганске возле воинской части идет бой – СМИ

Во вторник, 3 июня, вечером в Луганске возле воинской части №3035, которая расположена на улице Щаденко, началась стрельба.

Стрельба началась примерно в 21:30—21:40. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Cxid.Info.

По информации горожан, слышны как одиночные выстрелы, так и глухие хлопки. Также сообщают, что виден дым.

В районе части ходят вооруженные люди. Подробности уточняются.

В соцсетях сообщают, что в районе воинской части, расположенной на востоке города открыли шквальный огонь.

В #луганск идет штурм военной части на востоке города. Шквальный огонь — Sergey Ponomarev (@SergeyPonomarev) 3 июня 2014

Ранее "Главред" сообщал, что 3 мая эту воинскую часть уже штурмовали. Сначала боевики окружили здание военкомата на ул.Краснодонской, 6. Они применяли автоматы Калашникова, "коктейли Молотова", гранаты.

По данным МВД, в здании военкомата находились 18-19-летние солдаты-срочники, которые ранее пострадали, охраняя порядок на Майдане в Киеве.