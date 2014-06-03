В Нацгвардии рассказали подробности штурма воинской части боевиками в Луганске

Во вторник, 300 июня, вечером в Луганске боевики пошли на штурм воинскую часть 3035. Уже стали известны некоторые подробности ночного нападения.

О них сообщает пресс-служба Нацгвардии.

По данным ведомства, более 300 неизвестных вооруженных преступников, окружили милицейский полк патрульно-постовой службы Нацгвардии, которая дислоцируется в Луганске, и открыли огонь в сторону правоохранителей.

"Обстрел ведется из тяжелого вооружения: автоматов, пулеметов и минометов. Сейчас бой продолжается, военнослужащие оказывают сопротивление террористам и защищают воинскую часть от захвата", - говорится в сообщении.

В соцсетях сообщают, что терористы уже несут потери.

В районе 7-й поликлиники Луганска начался массированный шквальный огонь. Стреляющие использовали, в частности, трассирующие пули. Очевидцы рассказывают, что перед этим видели большое количество вооруженных людей в камуфляже в Парке 1-го Мая, сообщает "Информатор".

Ранее "Главред" сообщал, что 3 мая эту воинскую часть уже штурмовали. Боевики применяли автоматы Калашникова, "коктейли Молотова", гранаты.

Фото: informator.lg.ua