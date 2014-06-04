Курсанты ВМС из Одессы пройдут практику на кораблях НАТО

Курсанты Одесской национальной морской академии с факультета военно-морских сил (ВМС) будут проходить практику на кораблях НАТО.

Об этом заявил начальник факультета Ростислав Шаров, передает УНИАН.

По его словам, некоторые страны Альянса предложили привлечь на свои надводные корабли в Средиземном море для практики украинских курсантов.

"Руководство флота и академии предложило это сделать на базе 4 курса. Таким образом, 4 курс имеет все шансы в этом году проходить практику на кораблях НАТО", - подчеркнул Шаров.

Кроме того, он сообщил, что 5 июня трое курсантов факультета ВМС на полтора года отбывают на обучение в Великобританию.

Это первые курсанты, которые командированы на обучение в страны НАТО.

Напомним, из аннексированного Крыма в Одессу ранее прибыли 50 офицеров и 100 курсантов Академии военно-морских сил им. П. Нахимова.

Сейчас Академия военно-морских сил имени Нахимова функционирует в составе Одесской национальной морской академии в виде факультета ВМС, и набирает вдвое больше курсантов.