Турчинов заявил, что Украина начала перекрывать границу с Россией

И. о. президента Украины, спикер Верховной Рады Александр Турчинов заявил о начале перекрытия восточной границы Украины.

Об этом сообщает BBC Украина, отмечая, что, в частности, границы начнут перекрывать в центральной части Луганской и на юге Донецкой областей.

"Я убежден, что локализация террористов будет значительно ускорена", - заявил Турчинов, объясняя необходимость такого шага.

В то же время, и.о. президента подчеркнул, что после перекрытия границы исчезнет возможность поставки оружия и боевиков на территорию Украины.

Кроме вышесказанного напомним, ранее председатель ГПСУ Николай Литвин заявил, что Государственная пограничная служба существенно усилила охрану украинско-российской границы. В частности, по его словам, границу Украины с Россией будут охранять БТРы и самолеты.