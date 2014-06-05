Ефремов требовал закрыть аэропорт в Луганске для украинского спецназа - журналист

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, которого Генпрокуратура подозревает в сепаратизме, требовал закрыть луганский аэропорт для украинских военных.

Об этом сообщает журналист Всеволод Филимоненко на старничке в Facebook.

"Директор аэропорта Луганск получил преступный приказ от Ефремова, но сотрудники аэропорта не стали его выполнять и обратились за помощью к Нацгвардии", - написал он.

"Татаринов Василий Федорович гендиректор "Международного аэропорта Луганск", приказывал сотрудникам выключить рубильник на подстанции, который отвечает за подсветку посадочной полосы и за связь самолетов с диспетчером. Работники аэропорта не выполнили устное распоряжение своего шефа, после консультации с десантниками (которые охраняют территорию небесного причала), потребовали у Татаринова принести им приказ в письменном виде. После чего, Василий Федорович занервничал, и с круглыми глазами начал бегать и кричать, что это приказ лично А.С. Ефремова и если его не выполнить, то ночью у нас приземлиться военный самолет с украинскими спецназовцами, которые будут выбивать из города "террористов".

Сейчас рубильник взяли под охрану украинские снайперы и Нацгвардии. Аэропорт начали окружать "ополченцы", вооруженные гранатометами, автоматами и пзрк. Готовятся к штурму", - рассказал Филимоненко.

Позже в пресс-службе аэропорта заявили, что международный аэропорт "Луганск" приостановил свою работу.

"На данный момент регулярные рейсы из Луганского аэропорта временно не выполняются", - говорится в сообщении.

Напомним, в Луганской области боевики напали на пограничный отряд. Между пограничниками и террористами начался бой, который продолжался в течение двух суток.

Во время штурмов уничтожены 9 террористов. Ранены 8 пограничников, причем четверо - тяжело.