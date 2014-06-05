В России не смогли объяснить, почему Янукович находится на их территории более 90 суток

В России не смогли объяснить, на каких основаниях беглый президент Украины Виктор Янукович находится на территории РФ более 90 суток.

Представитель МИДа России Александр Лукашевич обещали проинформировать по этму вопросу дополнительно, пишет УНИАН.

"Насчет Виктора Федоровича Януковича трудно давать какие-то комментарии, поскольку человек в свое время обратился с просьбой обеспечения его личной безопасности, и такие гарантии и возможности были предоставлены. Что касается трехмесячного срока, я должен свериться с нашими экспертами и уточнить по законодательству. Наверно, мы сможем дополнительно вас проинформировать на этот счет", - сказал Лукашевич.

Кроме того, он отказался отвечать на вопрос, почему украинских дипломатов не допускают к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которого российские власти обвиняют в терроризме.

"Так сходу я экспертно не смогу сказать", - сказал Лукашевич.

Как известно, по новому российскому закону, с 1 января 2014 года украинцы на территории РФ могут находиться без дополнительных разрешений не более 90 суток.

22 февраля Верховная Рада отстранила Януковича от должности президента.

11 марта Янукович провел пресс-конференцию в российском Ростове-на-Дону. Где он находится сейчас – неизвестно.

Генпрокуратура Украины возбудила несколько уголовных дел в отношении Януковича.

По словам и.о. Генпрокурора Олега Махницкого, уголовные производства открыты за превышение власти и служебных полномочий, что повлекло массовые убийства на Майдане Независимости во время акций протеста, за завладение совместно с другими лицами государственным имуществом, легализацию средств, захват государственной власти путем внесения изменений в Конституцию через Конституционный суд и призывы к захвату государственной власти, озвученные Януковичем на пресс-конференции в Ростове-на-Дону 27 февраля.

4 июня Владимир Путин впервые назвал Виктора Януковича "бывшим президентом", до этого он считал его легитимным главой государства.