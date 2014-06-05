Чорновил рассказал, почему "царь" Путин дал задний ход в отношениях с Украиной

Президент РФ Владимир Путин опасается третьей волны санкций Запада, поэтому будет вынужден налаживать отношения с Украиной и новым президентом Петром Порошенко. При этом "царь" не должен быть унижен.

Об этом эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Тарас Чорновил рассказал в комментарии "Главреду".

По мнению эксперта, у России сейчас две большие проблемы: "Первая – сохранить лицо и хоть чуть-чуть удовлетворить собственные имперские амбиции. Вторая – не дойти до критической ситуации: ведь в России есть не только традиция безграничной имперской власти, но и хорошо отработанные традиции дворцовых переворотов и революций. Потому Путин заинтересован, чтобы его окружение не было слишком обижено, чтобы не возникла слишком критическая ситуация, способная привести к взрыву – не в обществе, а среди "приближенных к престолу".

Чорновил подчеркнул, что поэтому Россия вынуждена будет избегать третьей волны санкций. "Россия – довольно слабая страна сегодня, несмотря на свои крутые заявления. Она в случае чего вряд ли сможет нанести удар по противникам в западном мире. Российская военная техника сомнительна: никто не может точно сказать, способны ли ракеты, которые не проходили испытания и не проходят по графику обслуживание на "Южмаше", вообще полететь. Россия не может угрожать в военном плане, и у нее нет нормально развитой экономики. Так что эта страна не в состоянии серьезно противостоять западному миру. Потому Путин вынужден давать задний ход", - подчеркнул эксперт.

"Прямой военной агрессии по отношению к Украине со стороны России, очевидно, не будет. Но будут продолжаться действия, являющиеся имитацией гражданской войны в Украине, с довольно откровенным проталкиванием сюда своих диверсантов, но без открытого руководства ими со стороны России. Если украинская армия сможет их разгромить, то Россия ограничится только жесткими заявлениями", - считает Чорновил.

"Но при всем этом "царь" не должен быть унижен. Все должно быть преподнесено как победа. Потому будущие заявления и Путина, и российских СМИ будут нацелены на сохранение лица Путина. К примеру, думаю, российская пропаганда сейчас тщательно будет прорабатывать моменты, благодаря которым Порошенко должен быть положительно воспринят российским народом. Потому что Путину нужно давать задний ход, а все должны понять, что президент, с которым российский глава ведет переговоры, приемлем для России и выгоден ей", - подчеркнул эксперт по вопросам международной политики.

Он считает, что украинцы не должны поддаваться негативным иллюзиям, чтобы, когда в России начнут хвалить Порошенко, не решить, что он продался. "Это просто поиск россиянами способа спасти лицо своего правителя. Сейчас может срочно быть поднят вопрос о том, что Порошенко поддерживает Свято-Георгиевский монастырь православной церкви. Сейчас и Киев начал делать позитивные заявления о Порошенко. Наверное, православный вектор в отношении Порошенко будет запускаться первым. Потому что в свое время в Раде он был инициатором создания межфракционного объединения за единую каноничную церковь (имелся в виду Московский патриархат). Но тогда он отошел от этого, был в нормальных отношениях с Филаретом, хотя все равно связан с православной церковью (но не столько с Кириллом, сколько с блаженнейшим Владимиром). Этот факт в России сейчас будет отрабатываться по полной", считает экс-нардеп.

"Скоро мы можем увидеть заявления российских СМИ о том, что в Украине к власти наконец-то пришел православный президент, поддерживающий славянские идеи. Также параллельно начнут замалчивать факт евроинтеграции Украины, но будут говорить, что украинский президент и Путин, где-то там перемолвившись, нашли взаимопонимание, и что "маразм Майдана" отходит в прошлое, и что можно искать пути налаживания отношений с новой украинской властью, которая не пойдет на антироссийскую кампанию", - подчеркну Чорновил.

Напомним, что политолог Алексей Гарань в комментарии "Главреду" заявил, что угроза стран "Большой семерки" ввести новые, экономические, санкции против России в связи с ее действиями по поддержке террористов на востоке Украины может остановить агрессию Путина.

Фото: kremlin.ru