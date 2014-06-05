Украина должна стать мостом между Россией и Европой - Керри и Лавров

Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров заявили, что Украина должна стать мирным, стабильным и процветающим мостом между Россией и Европой.

Об это сообщает Радио Свобода, отмечая, что сегодня в Париже состоялась встреча этих двух политиков.

Перед встречей с Лавровым Керри заявил, что украинский народ должен иметь возможность "действовать как мост между Востоком и Западом", а не быть пешкой в чужой игре.

При этом Лавров заявил: "Мы хотели бы, чтобы Украина была мирной и стабильным государством, чтобы все ее граждане чувствовали себя равными, и чтобы их права уважали".

Керри также отметил, что Украина "не пешка в противостоянии других стран, а независимое суверенное государство".

При этом он выразил надежду, что после избрания нового президента в Украине для России и США откроется возможность способствовать восстановлению экономического потенциала страны.

Ранее сообщалось, что в начале мая госсекретарь США Джон Керри позвонил главе МИД России Сергею Лаврову, чтобы поговорить о возможности совместных усилий США, ЕС и ОБСЕ и России в интересах урегулирования кризиса в Украине.

Тогда Лавров просил как можно быстрее прекратить проводимую силовиками антитеррористическую операцию на востоке Украины.

Кроме того, он потребовал разблокировать населенные пункты, где засели боевики, освободить мифических "политзаключенных", а также запуска конституционной реформы.