Порошенко объявил мирный план и обратился к жителям Донбасса

Президент Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде объявил свой план достижения мира на востоке Украины и обратился к жителям Донбасса.

Об этом он сказал после принесения президентской присяги в парламенте.

Порошенко особо отметил, что главная цель Украины сейчас - мир. "Я иду в президенты, чтобы сохранить и укрепить единство Украины, обеспечить длительный мир и гарантировать надежную безопасность. Мир - это главное, к чему сегодня стремится украинский народ", - сказал он.

Он подчеркнул, что не хочет войны и не жаждет мести: "Хотя перед глазами большие жертвы, принесенные украинским народом. Я хочу мира и добьюсь единства Украины".

Также Порошенко назвал пункты мирного плана для Востока.

В частности, он призвал участников конфликта сложить оружие. В ответ, по словам главы государства, будет проведено "освобождение от уголовной ответственности всех, на чьих руках нет крови, и тех, кто не причастен к смертям" украинских военных и мирных граждан.

Кроме того, он предложил создать коридор для российских наемников, по которому они смогут покинуть территорию Украины.

Порошенко также предложил мирный диалог, но "не со стрелками, абверами, бесами и другой нечистью", а с мирными гражданами.

"Гарантирую, во-первых, освобождение от уголовной ответственности тех, на чьих руках нет крови украинских воинов и мирных людей, и тех, кто не причастен к финансированию терроризма. Во-вторых, контролируемый коридор для российских наемников, которые захотят вернуться домой. В-третьих, мирный диалог. Понятно, что не со стрелками, абверами, бесами и прочей нечистью. Речь идет о диалоге с мирными гражданами", - описал свой план глава государства.

Президент обратился к жителям Донбасса, при этом он говорил на русском языке. В обращении он, в частности, отметил, что из-за террористов экономика региона оказалась на грани катастрофы, и пообещал, что "мы не оставим Донбасс в беде".

Также он вспомнил экс-президента Виктора Януковича и заявил, что тот "финансирует террористов".

Порошенко пообещал в ближайшее время совершить визит на Донбасс. "С чем я приеду в ближайшее время – с миром, проектом децентрализации власти, гарантиями свободного использования русского языка, уважения к специфике регионов, исторической памяти и религиозным традициям".

"Говорить с бандитами мы не будем", пообещал Порошенко. Также он отметил о готовности провести на Донбассе досрочные местные выборы.

Напомним, в субботу, 7 июня, Порошенко принес присягу президента Украины.