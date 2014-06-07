Порошенко потребовал перевыборов Рады и пообещал ассоциацию с Европой

Украина нуждается в перевыборах Верховной Рады и как можно скорейшем подписании Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Об этом заявил новый Президент Петр Порошенко после принесения присяги в парламенте, сообщает УНИАН.

С трибуны парламента Порошенко обратился к украинскому народу и заявил, что действующий состав ВР не отвечает настроениям общества, нужны досрочные выборы

Кроме того, Порошенко пообещал как можно скорее подписать Соглашение об ассоциации, которое будет шагом к полноправному членству Украины в ЕС.

"Европейский выбор Украины - это сердце нашего национального идеала. Это выбор, сделанный нашими предками и пророками", - подчеркнул Президент.

"А что нам надо конкретно сделать, чтобы жить свободно, жить безбедно, жить в мире и безопасности? Это все написано в соглашении о политической ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом", - заявил Порошенко.

"Мы вместе прилагали усилия к этому документу. Теперь мечтаю воплотить его в жизнь, а для этого нам нужно как можно быстрее подписать экономическую часть соглашения", - уверен глава государства.

"Моя ручка - уже в руках, и как только ЕС примет соответствующее решение, подпись украинского Президента мгновенно появится под этим судьбоносным документом, - заявил Порошенко. - Мы не имеем права медлить с подписанием экономической части соглашения".

"То же касается и скорейшего введения безвизового режима для Украины с ЕС. Мы завершили первый этап и очень быстро сможем завершить второй, чтобы уже с января 2015 украинцы имели возможность путешествовать без виз", - подчеркнул Президент.

"Соглашение же об ассоциации мы рассматриваем лишь как первый шаг к полноправному членству Украины в ЕС. Никто не имеет права вето на европейский выбор Украины. Признать это - значит проводить политику мира и спокойствия в Украине", - подытожил Порошенко.

Напомним, что Порошенко заявил: Украина вернет оккупированный Россией Крым.

Все подробности инаугурации Порошенко читайте в спецтеме "Главреда".

Фото: pravda.com.ua