Боевики готовят Снежное под опорный пункт: опубликовано видео

Сегодня ночью, 8 июня, террористы на четырех КамАЗах привезли в Снежное Донецкой области около 100 российских спецназовцев.

Об этом сообщил заместитель командира батальона "Азов" Ярослав Гончар на своем Facebook, отметив, что террористы готовят Снежное под опорный пункт.

"Сегодня ночью с 2 до 3 колонна из 4 КамАЗов, тех, что вчера вошли, ездила в Новую Надежду (РФ), где взяли на борт около 100 человек. По предварительной информации эти 100 - кадровые военнослужащие РФ!!!", - сообщил Гончар.

По его словам, в сопровождении "двух наших предателей" эти четыре КамАЗа с российским спецназом приехали обратно в Снежное.

"Их задача - диверсионная работа", - подчеркнул силовик.

"Уже второй день идут активные фортификационные работы. На крышах ПЗРК и снайпера (бывшее здание погранзаставы, магазин Фуршет на Ленина и другие здания). Между блокпостами роют окопы. Вокруг города установили пулеметы Утес и 120мм самоходку", - рассказал Гончар о ситуации в Снежном.

Напомним, ранее нардеп Олег Ляшко сообщил, что в город Снежное Донецкой области прибыли около 300 террористов, которые имеют пять БТРов. Они разместили огневые позиции прямо в центре города и установили зенитное орудие в районе церкви.