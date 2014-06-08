Генсек НАТО рассказал о новом стиле войны, введенном Россией

НАТО предстоит готовится к ному стилю войны, который ввела Россия во время аннексии Крыма и событий на Донбассе.

Об этом заявил генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью ТСН.

"Она очень четко продемонстрировала это (свою самоуверенность) своей агрессией против Украины и значительным увеличением военного присутствия на украинских границах. И, к сожалению, я думаю, мы еще будем наблюдать такую "самоуверенную" российскую политику еще достаточно длительное время", - заявил он.

Также Расмуссен подчеркнул, что новым стилем войны России стала засылка "зеленых человечков" и пропаганда в СМИ.

"Они отправляют своих военных без шевронов, "зеленых человечков", и это сочетается со сложной информационной или "дезинформационной" кампанией. Это новый стиль войны, с которой нам придется иметь дело. И мы начали готовиться к тому, чтобы улучшить нашу способность отражать такие скрытые атаки", - отметил он.

Также Расмуссен подчеркнул, что Украина может принять участие в создании новых экспедиционных войск, которые планирует организовать Альянс.

"В целом, мы хотим привлекать партнеров к участию в наших учениях, повышать обороноспособность. Лично я нашел бы вполне естественным, если такая инициатива будет открыта для наших партнеров", - подытожил Расмуссен.

Напомним, ранее глава МИД Польши Рудольф Сикорски заявил, что "российская армия быстро учится, извлекая уроки из чеченских кампаний и войны с Грузией".