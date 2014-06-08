В НАТО готовят "основательный пакет помощи" Украине

В НАТО активно работают над основательным пакетом помощи Украине, который будет обсуждаться министрами иностранных дел Альянса уже в июне.

Об этом заявил генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью ТСН.

"Мы прямо сейчас работаем с Украиной над основательным пакетом помощи, который будет обсуждаться министрами иностранных дел стран НАТО, когда они встретятся в июне. Я предполагаю, что мы увеличим партнерскую деятельность с Украиной в ближайшие месяцы и годы", - заявил он.

Также Генсек НАТО отметил, что Альянс будет помогать Украине в реформировании армии, оборонной отрасли, развитии мощностей вооруженных сил и их общей модернизации.

"У нас есть большой опыт в этих вопросах. Мы также будем приглашать Украину к участию в учениях. В целом, вы увидите усиление партнерства между Украиной и НАТО в ближайшие годы", - заверил генсек НАТО.

Напомним, как сообщал "Главред", Расмуссен также рассказал о новом стиле войны, который Россия опробовала в Крыму и на Донбассе.