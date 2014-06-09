"Мэр"-самозванец хочет сделать Славянск и Грозный городами-побратимами

Захваченный террористами Славянск Донецкой области и столица Чечни – Грозный станут городами-побратимами.

Об этом заявил самозваный "мэр" Славянска Вячеслав Пономарев в интервью, которое опубликовал журналист Анатолий Шарий на своем канале YouTube, сообщает Лента.ru.

"К нам поступили бумаги из Грозного о желании сделать города Славянск и Грозный побратимами. Мы отослали свое согласие. Пока есть нюансы, это требует времени", - отметил Пономарев.

Отвечая на вопрос о чеченцах в составе народного ополчения Донбасса, Пономарев уточнил, что это люди не из подразделения главы республики Рамзана Кадырова, а некие добровольцы. Точных данных об их численности "народный мэр" не привел. В то же время он заявил, что из уроженцев кавказских республик создано отдельное подразделение.

Напомним, что Пономарев заявил: чеченские боевики, которые не имеют никакого отношения к сепаратистам Славянска, намерены сжечь город дотла.

По его словам, такая же ситуация в Луганске и Донецке. Существует большая вероятность того, что кадыровцы выполнят свой план

Видео: youtube.com