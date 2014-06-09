Тымчук об АТО в Луганске: силовики взяли под контроль аэропорт

В понедельник, 9 июня, вечером, украинские силовики, которые проводят антитеррористическую операцию на Донбассе, взяли международный аэропорт "Луганск" под свой полный контроль.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, за последние 3 часа террористы трижды обстреляли территорию аэропорта из 82-мм миномета, установленного на грузовой автомобиль. Жертв нет.

"Аэропорт обесточен из-за подрыва боевиками подстанций, через которые осуществлялось энергоснабжение объекта. Основная часть обслуживающего персонала покинула территорию аэропорта", - рассказал военный эксперт.

Напомним, что главарь ЛНР Валерий Болотов поручил директору международного аэропорта "Луганск" приостановить прием и отправку самолетов с 9 июня.

Фото: tsn.ua