НАТО об агрессии России против Украины: Москва подорвала международный порядок

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что своими действиями в Украине и нарушением своих международных обязательств Россия подорвала международный порядок.

Об этом передает Радио Свобода.

По словам Расмуссена, РФ порвала с правилами и, таким образом, подорвала международный порядок, который был основой "нашего мира и процветания".

"Мы должны увеличить оборонные инвестиции в Европе и должны усилить сегмент сотрудничества безопасности НАТО", - добавил он.

Кроме вышесказанного напомним, ранее генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что в НАТО активно работают над основательным пакетом помощи Украине, который будет обсуждаться министрами иностранных дел Альянса уже в июне.

До этого "Главред" писал, что Расмуссен также рассказал о новом стиле войны, который Россия опробовала в Крыму и на Донбассе.