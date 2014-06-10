Ограбление завода в Донецке: боевики вывезли дорогую военную установку

Стали известны новые подробности ограбления боевиками завода "Топаз" в Донецке. В частности, сообщается, что террористы похитили не только все машины с его территории, но и дорогостоящую военную установку "Мандат".

Об этом сообщили сотрудники завода, которые стали очевидцами инцидента, пишет УНИАН.

"С территории предприятия террористы вывезли автобус, на котором возили работников предприятия, автомобиль директора и все машины, в том числе изделия оборонной промышленности", - сообщили работники завода.

При этом они добавили, что злоумышленники вывезли все, что "было на колесах".

"Вывезли изделия, на которых стоит высокоточная электроника, вывезли военную установку радиолокационного подавления "Мандат". На территории "Топаза" теперь ничего нет", - подчеркнули собеседники агентства.

Обратим внимание, что стоимость комплекса "Мандат", состоящего из 6-ти машин, очень высока. "Цена его - как несколько военных установок "Кольчуга", - добавили очевидцы.

По их словам, данный военный комплекс производился, собирался на "Топазе", хотя разработчиком была Россия. Также стало известно, что была договоренность о продажи комплекса в Украине.

В то же время, сообщили сотрудники завода, "военные установки "Кольчуга" были вывезены в Киев еще в апреле".

"Кольчуги" "были вывезены в Киев с большим трудом, буквально пришлось прорываться сквозь блокпосты еще в апреле, хотя деньги "Топазу" перечислены еще не были", - отметили они, подчеркнув, что "Мандат" тоже надо было вывозить, потому что "это такое военное изделие, от продажи которого весь завод на вырученные деньги мог бы жить несколько лет".

Ранее сообщалось, что в Донецке боевики угнали с территории завода "Топаз" десять КрАЗов, один УАЗ и один Volkswagen Polo.