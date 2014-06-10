Из-за обстрела остановлен канал "Северский Донец-Донбасс", убиты два сотрудника

Подача воды из канала "Северский Донец-Донбасс" была остановлена из-за обстрела террористами насосной станции, в результате которого погибли два человека.

Об этом заявили в коммунальном предприятии "Компания "Вода Донбасса", говорится в сообщении, размещенном на временном сайте Донецкой облгосадминистрации.

"Сегодня в 10:00 в результате артиллерийского обстрела на территории насосной станции I подъема канала "Северский Донец-Донбасс" были смертельно ранены два сотрудника КП "Компания "Вода Донбасса" и причинен ущерб зданию насосной станции", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что из-за этого в 10:30 была остановлена работа насосных агрегатов насосной станции I подъема, а в 12:00 - станции II подъема.

"Обслуживающий персонал не имел возможности работать во время обстрела", - добавили в пресс-службе.

Тамже сообщили, что возобновление работы будет возможно после прекращения огня, обследования оборудования, возможности доставки работников и обеспечения связи.

"На период остановки канала "Северский Донец-Донбасс" водоснабжение городов и поселков будет осуществляться из резервных водохранилищ. В случае длительной остановки канала возможен перевод городов на сокращенный график подачи воды", - резюмировали в Донецкой ОГА.

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