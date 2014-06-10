В штабе АТО заявили, что ни разу не использовали "Грады" во время спецоперации

Пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев заявил, что в ходе спецоперации на Донбассе силовики ни разу не использовали против террористов системы "Град".

Об этом пишет "Украинская правда".

"Град" - это установка, после выстрела которой укрывается площадь размером с футбольное поле и перепахивает его глубиной в полметра. Представляете, если б мы "Грады" использовали, какой бы резонанс был?" - заявил Селезнев.

"Грады" не используются", - подчеркнул он.

Также он сообщил, что сегодня силовики ликвидировали одни из блокпостов в Краматорске.

"Мы нанесли точечные удары по блокпосту и ликвидировали его", - сказал он.

"Также в Краматорске с ремонтного завода террористы украли две инженерных машин разграждений. Похитителей вычислили и накрыли", - добавил он.

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