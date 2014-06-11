Ситуация на Донбассе: боевики захватили пограничные города, а в Славянске и Краматорске нет воды

Ситуация в Донецкой области остается напряженной: в нескольких районах идут бои с террористами, а Славянск и Краматорск остались без воды.

Об этом сообщили в департаменте внутренней политики Донецкой ОГА.

По данным ведомства, во время боев под Славянском были повреждены очистные сооружения на территории насосной станции канала "Северский Донец-Донбасс".

Из-за этого в Славянске, Славянском районе и Краматорске появились проблемы с подачей воды – как питьевой, так и технической. Также есть перебои в подаче электричества.

Тем временем, продолжаются перестрелки в самом Славянске и Славянском районе, а потому ремонтные работы на насосной станции временно невозможны.

Продолжаются перестрелки и в Торезе, а боевики ДНР ворвались в горуправление МВД и похитили начальника следственного отдела.

В Шахтерске было зафиксировано передвижение военной техники, захваченной террористами, в сторону Снежного.

Также в Шахтерском районе остается открытой граница с Россией, а пограничные населенные пункты Дмитровка и Мариновка взяты под контроль боевиками из ДНР.

Напряженной на сегодня остается ситуация в Горловке, Донецке, Дружковке, Константиновке, Краматорске, Красном Лимане, Мариуполе, Славянске, Снежном, Торезе, Волновахском, Константиновском, Марьинском, Славянском и Шахтерском районах.

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