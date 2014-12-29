Порошенко назвал главное условие возвращения мира на Донбасс

Главными условиями мира на Донбассе является возвращения Украине контроля над границей и вывод иностранных войск с ее территории.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во вступительном слове на пресс-конференции.

В качестве примера глава государства навел Славянск, который был форпостом сепаратизма на Донбассе, но после освобождения города на его территории не было никаких пророссийских выступлений.

Порошенко подчеркнул, что в Минских договоренностях были приведены достаточные гарантии возвращения мира на Донбасс.