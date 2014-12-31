Путин решил, что аннексия Крыма – важнейшая веха в истории России

Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении назвал аннексию Крыма важнейшей вехой в истории РФ.

Видео новогоднего обращения Путина размещено на Youtube.

"Любовь к Родине - одно из самых мощных, возвышающих чувств. Она в полной мере проявилась в братской поддержке жителей Крыма и Севастополя, когда они твердо решили вернуться в свой родной дом. Это событие навсегда останется важнейшей вехой в отечественной истории", - заявил он.

Отметим, что ранее Обама назвал стратегическую ошибку Путина, он сказал, что люди начали понимать, что Путин поступил не так уж умно, аннексировав Крым.

Напомним, ранее западные СМИ писали о том, что в 2015 году режиму Путина придет конец, он сумасброден и паникует.

Видео: Xottabi4008.